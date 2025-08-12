Wolff schießt gegen Horner: "Er war sehr oft ein A****loch"

Zwölf Jahre lang konkurrierten Toto Wolff und Christian Horner in der Formel 1. In einem Interview erzählte der Mercedes-Boss, was er über seinen langjährigen Konkurrenten wirklich denkt.

Das Aus von Christian Horner (51) ist noch immer ein großes Thema in der Formel 1. Der ehemalige Red-Bull-Teamchef hatte viele Rivalen in seiner Zeit als Teamchef. Einer davon war Toto Wolff. Dieser äußert jetzt drastische Worte gegenüber dem Briten.

"Er war sehr oft ein Arschloch"

In einem Interview mit Channel 4 sagt der Mercedes-Boss: "Er war sehr oft ein Arschloch, und das habe ich ihm auch so gesagt." Trotz der heftigen Aussage hat er auch Respekt für Horner.

Wolff vermisst Horner

Wolff ist auch traurig, seinen Rivalen verloren zu haben: "Die Leistungen und Ergebnisse sprechen für sich. Was das angeht, ist es so, als ob einer der alten Dinosaurier weg wäre. Es fühlt sich ein wenig einsam an." Er vermisst Horner "in gewisser Weise".