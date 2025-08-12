Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
horner wolff
© Getty Images

Heftige Aussage

Wolff schießt gegen Horner: "Er war sehr oft ein A****loch"

12.08.25, 18:18
Teilen

Zwölf Jahre lang konkurrierten Toto Wolff und Christian Horner in der Formel 1. In einem Interview erzählte der Mercedes-Boss, was er über seinen langjährigen Konkurrenten wirklich denkt. 

Das Aus von Christian Horner (51) ist noch immer ein großes Thema in der Formel 1. Der ehemalige Red-Bull-Teamchef hatte viele Rivalen in seiner Zeit als Teamchef. Einer davon war Toto Wolff. Dieser äußert jetzt drastische Worte gegenüber dem Briten.

"Er war sehr oft ein Arschloch"

In einem Interview mit Channel 4 sagt der Mercedes-Boss: "Er war sehr oft ein Arschloch, und das habe ich ihm auch so gesagt." Trotz der heftigen Aussage hat er auch Respekt für Horner.

Wolff vermisst Horner

Wolff ist auch traurig, seinen Rivalen verloren zu haben: "Die Leistungen und Ergebnisse sprechen für sich. Was das angeht, ist es so, als ob einer der alten Dinosaurier weg wäre. Es fühlt sich ein wenig einsam an." Er vermisst Horner "in gewisser Weise".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden