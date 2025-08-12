DIESE Real-Stars eröffnen das WSG-Spektakel

Die Real-Aufstellung für das königliche Testspiel gegen die WSG Tirol ist da!

Gleich ist es so weit: Die WSG Tirol empfängt Fußball-Gigant Real Madrid Dienstag Abend am Tivoli (19 Uhr, live ORF Sport+/Sky). Kurz vor Anpfiff wissen wir, welche Stars der Königlichen von Beginn an auf dem Platz stehen werden. Die zahlreichen Fans in Innsbruck werden dabei Superstars wie Kylian Mbappé oder Vinicius Jr. zu sehen bekommen. Ein bekanntes Gesicht muss das Testspiel zunächst einmal von der Bank aus beobachten: ÖFB-Kapitän David Alaba!

Einsatz im Mittelfeld möglich

Dies bedeutet allerdings noch lange nicht, dass der 33-jährige Wiener zu keinem Einsatz kommen wird. Denn: Alaba überraschte Trainer Xabi Alonso zuletzt mit starken Trainingseindrücken. Beim 4:1-Test gegen Zweitligist Leganés gab es sogar eine neue Rolle für den Innenverteidiger. Alaba lief im zentralen Mittelfeld auf, genau auf jener Position, die nach dem Abgang von Luka Modric (AC Milan) und dem Ausfall von Jude Bellingham (Schulter-OP) plötzlich vakant ist. Möglicherweise bekommt unser Nationalteamsuperstar vor heimischem Publikum erneut die Chance, sich auf dieser Position zu beweisen - wenn auch nicht von Anfang an.