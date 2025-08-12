Alles zu oe24VIP
Ralf Schumacher
© Getty Images

Formel 1

Das sagt Schumacher über die Zukunft von Lewis Hamilton

12.08.25, 14:15
Teilen

Ralf Schumacher hat sich in einem Interview erneut über Lewis Hamilton und seine Zukunft bei Ferrari geäußert. 

Der Sky-Experte wird von der "Bild" interviewt. Eine der Fragen handelt von Lewis Hamilton und dessen Zukunft in der Formel 1.

Der Brite kam vor der Saison mit großen Hoffnungen zu Scuderia Ferrari. Doch zur Sommerpause ist die gesamte Euphorie weg und beim italienischen Rennstall herrscht große Enttäuschung. Tiefpunkt war das letzte Rennen in Ungarn. Der siebenmalige Weltmeister bezeichnete sich selbst als "absolut nutzlos". Er riet sogar Ferrari, ihn auszutauschen.

"Vielleicht ist er zu alt" 

Über den Stand von Lewis Hamilton sagt Ralf Schumacher: "Ich habe ja schon vor der Saison gesagt, dass das schiefgehen könnte. Aktuell sehe ich bei ihm viel Theatralik. Er hat das Team angezählt, kritisiert intern, hadert mit dem Auto – das hilft niemandem."

Der Deutsche meint: "Das Auto passt zu Leclerc, nicht zu ihm. Vielleicht ist er zu alt, sich umzustellen. Oder kommt einfach nicht klar. Ich glaube: Die Entscheidung für Leclerc ist längst gefallen. Ich glaube aber nicht, dass er während der Saison hinschmeißt."

Offener WM-Kampf

Schumacher spricht im Interview auch über den Weltmeisterschaftskampf zwischen Oscar Piastri und Lando Norris. Über die beiden sagt er: "Früher hätte ich gesagt, Lando ist der komplettere Fahrer. Aber Oscar hat seine Schwächen aus dem Vorjahr abgestellt. Er war zu hart zu den Reifen, kam im Rennspeed nicht mit. Jetzt ist er nervenstark und schnell."

Für ihn ist es ein offener Kampf um den WM-Titel: "Ich sehe beide auf einem Niveau. Ein Ausfall oder ein Fehler kann die WM entscheiden. Ich sehe bei Oscar die Gefahr, dass er zu viel riskiert, wenn er den Titel vor sich sieht. Das kann dann auch mal schiefgehen."

