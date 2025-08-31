Verstappen verrät: Geheim-Verhandlungen mit DIESEM Team

Das Wechsel-Theater rund um Formel-1-Superstar Max Verstappen scheint trotz seines Red-Bull-Bekenntnisses noch nicht zu Ende zu sein. Im Rahmen seines Heimrennens in Zandvoort packte nun sein Vater Jos mit überraschenden Details aus.

Die Formel-1-Gerüchteküche brodelt weiter! Obwohl Max Verstappen seinen Verbleib bei Red Bull bestätigt hat, enthüllt Vater Jos jetzt brisante Details über Gespräche mit Konkurrenzteams. Neben dem viel diskutierten Mercedes-Flirt wurde offenbar auch ein Wechsel zu einem anderen Rennstall ernsthaft in Betracht gezogen.

Trotz aller Spekulationen und dem öffentlichen Werben von Mercedes-Teamchef Toto Wolff bleibt der vierfache Weltmeister seinem aktuellen Rennstall treu – zumindest vorerst! Verstappen selbst machte kürzlich klar: „Ich denke, es ist an der Zeit, all die Gerüchte zu stoppen. Für mich war es immer ziemlich klar, dass ich sowieso bleibe." Doch sein Vater Jos verrät nun: Die Entscheidung war keineswegs so eindeutig!

+++ Der GP der Niederlande ab 15 Uhr HIER im LIVE-TICKER +++



„Auch viel", antwortete Jos Verstappen bei Viaplay auf die Frage, wie intensiv das Duo über Mercedes gesprochen habe. „Es ist nicht so, dass wir nur in diesem Jahr viel darüber reden. Dieses Jahr allerdings etwas mehr als in den Jahren zuvor." Der Verstappen-Clan ließ dabei kein Top-Team aus: „Aber wir sprechen auch über Ferrari, Mercedes und Red Bull. Das macht Sinn."

Gespräche im engsten Kreis

Die Gespräche über einen möglichen Teamwechsel fanden im engsten Kreis statt. „Wir besprechen das immer mit Raymond Vermeulen [Verstappens Manager], Max und mir, aber er trifft die endgültige Entscheidung", so Jos. Max bestätigte: „Ich muss für mich selbst entscheiden, was ich will. Wichtige Entscheidungen werden natürlich immer gründlich durchgesprochen."

© Getty

Obwohl Verstappen einen Vertrag bis Ende 2028 bei Red Bull besitzt, könnte er das Team vorzeitig verlassen. Red-Bull-Berater Helmut Marko bestätigte gegenüber F1-Insider: „Wenn sich nächstes Jahr herausstellt, dass wir nicht konkurrenzfähig sind, kann er seine Entscheidung immer überdenken." Ferrari-Romantik scheint Max jedoch nicht zu reizen: „Ich habe großen Respekt vor der Marke Ferrari, aber ich bin sehr glücklich, wo ich im Moment bin", erklärte er noch zu Saisonbeginn.

Die Verstappen-Saga ist noch lange nicht zu Ende! Mit den neuen Regeln für 2026 könnte alles wieder auf den Prüfstand kommen. Marko gibt zu: „Niemand weiß, wie die Situation 2026 sein wird." Bis dahin heißt es für die Konkurrenz: Weiter hoffen und buhlen!