Schumacher mit nächster Enthüllung zu Verstappen und Mercedes

Formel-1-Star Max Verstappen und Mercedes-Teamchef Toto Wolff sollen sich vor Sardinien auf ihren Jachten getroffen haben. Gibt es etwa neue Gespräche über einen Wechsel?

Die Formel 1 legt zwar gerade eine Pause ein – die Gerüchteküche rund um mögliche Fahrerwechsel brodelt jedoch weiter. Besonders im Fokus: Max Verstappen. Der Weltmeister hat bei Red Bull zwar noch einen Vertrag bis 2028, doch eine Ausstiegsklausel erlaubt ihm einen Wechsel, sollte er nicht unter den Top 3 der WM landen.

Zwar wurde Teamchef Christian Horner Anfang der Woche entmachtet – was Verstappens Verbleib bei Red Bull eher wahrscheinlicher macht. Doch nun sorgen neue Spekulationen für Aufsehen: Geht der Niederländer doch zu Mercedes?

Verdächtiges Bootstreffen vor Sardinien

Ex-Fahrer Ralf Schumacher heizte in einem YouTube-Interview auf „Formel1.de“ die Gerüchte weiter an. Er erklärte: „Ist ja kein Zufall, dass diese Woche zwei Boote vor Sardinien unterwegs sind. Das eine gehört Toto Wolff, und das andere gehört Max Verstappen.“ Er spekulierte weiter: „Ich könnte mir vorstellen, dass da auch mal zusammen ein Kaffee getrunken wird …“

Flug- und Jacht-Bewegungen sorgen für Gesprächsstoff

Aufmerksame Fans verfolgten sogar Verstappens privaten Jet: Der Dassault Falcon landete am Freitag um 13:19 Uhr auf Sardinien und hob knapp fünf Stunden später wieder ab. In dieser Zeit wurde seine Jacht „Unleash the Lion“ in Küstennähe geortet – ebenso wie das Boot von Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Angeblich lagen beide Boote zeitweise sogar direkt nebeneinander im Hafen.

Russell plauderte zuvor schon Gespräche aus

Schon vor dem Großen Preis von Österreich hatte Mercedes-Pilot George Russell erklärt, dass sein Team mit Verstappen im Gespräch sei. Und Teamchef Toto Wolff betonte: „Als Teamchef der besten Automarke der Welt beschäftigt man sich mit einem viermaligen Weltmeister wie Max Verstappen – auch wenn das noch weit in der Zukunft liegt.“

Klar ist: Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Verstappen zu Mercedes sind so konkret wie nie zuvor. Und jetzt kommt Bewegung ins Wasser...