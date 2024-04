Wirbelbruch! Ferdinand Habsburg droht Rennpause

Bereits in der letzten Wochen soll sich der Test-Unfall in Spanien ereignet haben.

Wie Motorsport-Total.com berichtet droht Ferdinand Habsburg (26) eine verletzungsbedingte Zwangspause in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Habsburgs Team Alpine bestätigte in einer Mitteilung: "Am Nachmittag des 27. März 2024 verunfallte der Fahrer Ferdinand Habsburg bei Testfahrten mit dem A424 im Motorland (Aragon) in Kurve 7. Die Unfallursache wird derzeit untersucht."

Erst in Österreich wurden Brüche festgestellt

Habsburg wurde nach dem Crash in ein Spital gebracht, doch erst bei seiner Rückkehr nach Österreich wurden bei weiteren Untersuchungen Brüche an zwei Lendenwirbeln festgestellt. Immerhin: Die Brüche sollen keine neurologischen Auswirkungen haben. Ob unser Motorsport-Talent bis zum nächsten WEC-Lauf wieder voll fit wird, ist aktuell völlig offen. Dieser steigt am 21. April in Imola.