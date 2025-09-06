Dominator Marc Marquez holt Sprint-Sieg nach Bruder-Sturz

Marc Marquez hat in der MotoGP einen weiteren wichtigen Schritt zum Weltmeister-Titel gemacht.

Der Spanier feierte beim Sprint im Rahmen des Katalonien-Grand-Prix in Montmelo einen Heimsieg und liegt in der WM-Wertung nun stattliche 187 Punkte vor seinem jüngeren Bruder Alex Marquez. Für den war es ein bitterer Samstagnachmittag, der Ducati-Pilot stürzte in Führung liegend vier Runden vor Schluss. Marc Marquez gelang indes der 14. Sprint-Sieg bei 15 Rennen in diesem Jahr.

Auf den Plätzen vier bis sechs klassierten sich die KTM-Bikes von Pedro Acosta, Enea Bastianini und Brad Binder. Ducati sicherte sich vorzeitig bereits den Sieg in der WM der Hersteller. Das Hauptrennen findet am Sonntag (14.00 Uhr /live ServusTV) statt.