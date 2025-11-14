Dreifacher SBK-Champion Toprak sagt emotional goodbye

Toprak Razgatlioglu hat sich mit seinem dritten Superbike-WM-Titel perfekt verabschieded. Der türkische Fahrer beendet seine WorldSBK-Karriere und wechselt 2026 in die MotoGP. Sein Abschiedsrennen in Jerez wurde zum emotionalen Höhepunkt.

Toprak Razgatlioglu verabschiedet sich als dreifacher MOTUL FIM Superbike-Weltmeister aus der WorldSBK. Der ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team Pilot beendet seine Karriere in der Serie mit dem dritten Titel im Gepäck und wechselt 2026 in die MotoGP.

Schwieriger Saisonstart

Die Titelverteidigung 2025 begann unter schwierigen Bedingungen. Eine Verletzung des rechten Zeigefingers durch einen Enduro-Sturz in der Nebensaison und regnerische Testtage beeinträchtigten die Vorbereitung. Beim Saisonauftakt holte Razgatlioglu zwar Platz 2, aber im Superpole Race keine Punkte und in Rennen 2 musste er aufgeben.

Wendepunkt in Europa

Die Rückkehr nach Europa nach Portimao brachte die Wende. "Nach unserer Rückkehr nach Europa, insbesondere nach Assen, war ich völlig am Boden zerstört", gestand Toprak. Doch nach der MotoGP-Vertragsunterzeichnung konnte er sich entspannen. In Misano gelang ihm ein entscheidender Hattrick gegen die starken Ducatis.

Dramatisches Finale in Jerez

Beim letzten Saisonrennen in Jerez führte Toprak mit 39 Punkten Vorsprung vor Nicolo Bulega. Im Superpole Race kam es zur dramatischen Wende: In Kurve 5 berührte Bulega Toprak, der stürzte. Der Vorsprung schrumpfte auf 22 Punkte. Im entscheidenden Rennen 2 holte Razgatlioglu als Dritter die benötigten Punkte für den Titel.

Emotionaler Abschied

Nach dem Rennen zelebrierte Toprak seinen Burnout in der Boxengasse. "Ich habe die ganze Saison von diesem Moment geträumt", sagte der dreifache Champion. "Ich hatte immer einen Traum: Superbike-Weltmeister zu werden. Jetzt, wo ich zum dritten Mal gewonnen habe, ist das unglaublich."

Wechsel in die MotoGP

Der Abschied fällt emotional aus: "Ich fühle mich, als wäre ich im WorldSBK-Paddock geboren worden." Sein Name steht nun in einer Reihe mit Legenden wie Troy Bayliss, Carl Fogarty und Jonathan Rea. 2026 beginnt das nächste Kapitel in der MotoGP.