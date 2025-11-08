Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. MotoGP
acosta
© Getty Images

MotoGP

KTM-Pilot Acosta im Portimao-Sprint Zweiter hinter Alex Marquez

08.11.25, 17:03
Teilen

KTM-Fahrer Pedro Acosta hat den Sieg im MotoGP-Sprint von Portimao in Abwesenheit des verletzten Weltmeisters Marc Marquez knapp verpasst. 

Der Spanier musste sich am Samstag in Portugal nach zwischenzeitlicher Führung um 0,120 Sekunden nur seinem Landsmann Alex Marquez auf Ducati geschlagen geben. Dritter wurde 0,637 Sekunden zurück der italienische Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi.

"Wir wissen, dass unser Motorrad stark unter dem Reifenverschleiß leidet, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Wir waren sehr nahe dran, näher als in Malaysia, also probieren wir es morgen noch einmal", sagte Acosta, der auch im Qualifying für den Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) Zweiter geworden war. Die Bestzeit fuhr Bezzecchi, Fabio Quartararo (Yamaha) war Drittschnellster. Vizeweltmeister Alex Marquez landete nach einem Sturz im Kiesbett und geht von der zweiten Reihe aus ins vorletzte Rennen des Jahres.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden