Marc Marquez gewann Mugello-Sprint vor Bruder Alex

Marc Marquez hat sich trotz eines verschlafenen Starts beim MotoGP-Sprint in Mugello vor seinem Bruder und WM-Verfolger Alex durchgesetzt.

Der Spanier baute damit die Gesamtführung vor dem Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) auf 35 Punkte aus. Dritter wurde der Italiener Francesco Bagnaia, für Ducati wurde es beim ersten Heimrennen an diesem Wochenende ein Dreifach-Erfolg. Vierter war KTM-Fahrer Maverick Vinales aus Spanien.

Die Marquez-Brüder setzten sich Samstag bald von Bagnaia ab, auch wenn sich der Abstand später wieder verringerte. Ab der Hälfte des Rennens war Marc Marquez seinem Bruder um die entscheidenden Sekundenbruchteile enteilt und gab den Vorsprung nicht mehr her. Die beiden KTM-Piloten Brad Binder und Pedro Acosta stürzten.

Marc Marquez hatte schon zuvor die 100. Pole seiner Karriere geholt. Es war Marquez' sechste Pole in dieser Saison und die 72. MotoGP-Pole seiner Karriere, dazu kommen noch 14 erste Startplätze in der Moto2 und 14 weitere in der 125er-Weltmeisterschaft. "Ich bin super-glücklich, denn es war eine echte Pole Position. Ohne Windschatten zu benutzen, alleine und nur beim Versuch, meine Grenzen auszureizen", sagte der 32-Jährige.