Superstar stürzt, Mini-Marquez feiert historischen MotoGP-Sieg

Während MotoGP-Dominator Marc Marquez (32) stürzte, schrieb sein "kleiner" Bruder Alex (29) beim GP von Spanien in Jerez Geschichte.

Alex Marquez jubelt über seinen ersten MotoGP-Sieg, womit das Ducati-gepowerte Marquez-Duo das erste Brüderpaar mit Siegen in der Motorrad-Königsklasse ist. Am Sonntag profitierte Alex von einem Sturz von Marc Marquez in der dritten Runde.

Zur Hälfte der Renndistanz zog Alex Marquez an Leader Fabio Quartararo (Yamaha) vorbei und gab die Führung nicht mehr her. Der achtmalige Weltmeister Marc Marquez rettete sich als Zwölfter noch drei WM-Punkte, musste aber die Gesamtführung an seinen Bruder abgeben. Marc lauert allerdings mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 2.

Die Zielflagge in Jerez de la Frontera schwenkte Spaniens Tennis-Star Carlos Alcaraz.

KTM verbessert

Stark präsentierte sich auch die KTM-Armada: Der Spanier Maverick Vinales fuhr auf dem Tech3-Motorrad auf den 4. Platz, der Südafrikaner Brad Binder wurde für das Werksteam Sechster und sein Teamkollege Pedro Acosta, ebenfalls aus Spanien, Siebenter.

Weiter geht's in zwei Wochen mit dem GP von Frankreich in Le Mans.