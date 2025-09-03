Razgatlioglu und Bulega vor Superbike-Showdown in Magny-Cours

Die WorldSBK kehrt in Magny-Cours zurück. Razgatlioglu will seine WM-Führung ausbauen, während Bulega Druck macht. Spannung garantiert.

Nach der Sommerpause biegt die Superbike-WM auf den legendären Kurs von Magny-Cours ein. Toprak Razgatlioglu reist mit einem Vorsprung von 26 Punkten an, während Nicolo Bulega an die starken Ergebnisse seines Rookie-Jahres anknüpfen will. Damals holte er dort gleich zwei Siege. Razgatlioglu dagegen stürzte 2024 schwer im Training, musste zwei Rennen auslassen, hat aber insgesamt bereits acht Siege in Frankreich gefeiert.

Dreikampf ums Podest

Im Kampf um Platz drei liegt Danilo Petrucci vorne. Der Italiener hat 15 Punkte Vorsprung auf Andrea Locatelli. Petrucci, der ab 2026 BMW-Werksfahrer wird, glänzte in Magny-Cours schon mit drei Podien. Dahinter lauert Alvaro Bautista, der seine Zukunft bereits geklärt hat und voll auf den WM-Podestplatz fokussiert.

In den Top Ten geht es eng zu

Sam Lowes belegt Platz sechs, während Alex Lowes und Xavi Vierge nur sieben Punkte trennen. Iker Lecuona muss wegen eines Armbruchs passen, ersetzt wird er durch Sergio Garcia. Andrea Iannone und Axel Bassani wollen den Spanier in der Gesamtwertung überholen. Für Jonathan Rea beginnt in Frankreich seine Abschiedstour, der Nordire hat hier bereits neunmal gewonnen.

Aegerters Zukunft offen

Dominique Aegerter kämpft um ein Cockpit für 2026. Der Schweizer liegt knapp hinter Bassani und will in Frankreich punkten. Michael van der Mark kehrt an den Ort seines letzten Sieges zurück, Garrett Gerloff ist nach seinem Unfall wieder fit. Auch Yari Montella reist motiviert an. Ryan Vickers und Tarran Mackenzie wollen ihren Aufschwung aus Balaton mitnehmen, ebenso Sofuoglu, Rinaldi, Rabat und Zaidi, die auf Punkte hoffen.

So läuft das Frankreich-Weekend

Freitag, 5. September (alle Zeiten in Ortszeit, UTC+2)

10:20-11:05 Uhr – WorldSBK Freies Training 1

15:00-15:45 Uhr – WorldSBK Freies Training 2

Samstag, 6. September

09:00-09:20 Uhr – WorldSBK Freies Training 3

11:00-11:15 Uhr – WorldSBK Tissot Superpole

14:00 Uhr – WorldSBK Rennen 1 (21 Runden)

Sonntag, 7. September

09:00-09:10 Uhr – WorldSBK Warm-up

11:00 Uhr – WorldSBK Tissot Superpole Race (10 Runden)

15:30 Uhr – WorldSBK Rennen 2 (21 Runden)

So stehts in der Superbike-WM

Platz Name (Nation) Motorrad-Marke Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW 407 2. Nicolo Bulega (ITA) Ducati 381 3. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 233 4. Andrea Locatelli (ITA) Yamaha 218 5. Alvaro Bautista (ESP) Ducati 217 6. Sam Lowes (GBR) Kawasaki 156 7. Xavi Vierge (ESP) Honda 112 8. Alex Lowes (GBR) Kawasaki 105 9. Iker Lecuona (ESP) Honda 90 10. Andrea Iannone (ITA) Ducati 87

Stand nach 8 von 13 Rennen.