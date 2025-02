Superbike-Thriller! Razgatlioglu vs. Bulega – wer holt die Krone?

Die WorldSBK-Saison 2025 verspricht Hochspannung: Die Rivalität zwischen Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega könnte den Titelkampf bestimmen.

2024 war das Jahr, in dem Nicolo Bulega überraschend zum ernsthaften Herausforderer von Toprak Razgatlioglu wurde. Der junge Italiener stieg nach seinem WorldSSP-Titel direkt ins Ducati-Werksteam auf und beeindruckte mit Siegen und starken Leistungen. Razgatlioglus Verletzungspause verschärfte das Titelrennen zusätzlich – am Ende triumphierte der Türke, doch Bulega hatte bewiesen, dass er ein echter Titelanwärter ist.

Dramatische Duelle in Barcelona, Aragon und Estoril

Die beiden trafen 2024 nur selten direkt aufeinander, doch wenn es passierte, wurde es spektakulär. In Barcelona machte Razgatlioglu mit starkem Reifenmanagement einen Vier-Sekunden-Rückstand wett und holte seinen ersten BMW-Sieg. In Aragon kämpften Razgatlioglu, Bulega und Bautista um den Sieg, wobei Bautista beide Male vorne lag. Ein Highlight war das Superpole-Rennen in Estoril: Bulega siegte mit nur 0,003 Sekunden Vorsprung – dem knappsten Finish der WorldSBK-Geschichte.

2025: Wer setzt sich durch?

Mit einem weiteren Jahr Erfahrung auf der BMW M 1000 RR will Razgatlioglu seinen Titel verteidigen. Bulega hat sich hingegen bei Ducati weiterentwickelt und will von seinen Erfahrungen aus 2024 profitieren. Beide erwarten ein noch höheres Niveau in der neuen Saison – doch wer hat am Ende die Nase vorn?

Razgatlioglu: „Mein Ziel ist der Titel“

Der Titelverteidiger zeigte sich bereits im Januar bei der BMW-Teampräsentation in Berlin selbstbewusst: „Jetzt fahre ich wieder die Nummer 1 und mein Ziel ist es, mit der Nummer 1 den Titel zu gewinnen.“

Bulega: „Das Niveau wird noch höher sein“

Auch Bulega ist sich sicher, dass die Konkurrenz härter wird: „Dieses Jahr könnte es Außenseiter geben, die überraschen werden. Ich weiß nicht, wer, aber jemand wird vorne mit dabei sein.“