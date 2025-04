Was macht Marcel Hirscher in der DTM-Startaufstellung?

24 Stunden dem Sieg von Lucas Auer beim DTM-Auftaktrennen in Oschersleben stand am Sonntag der nächste Österreicher im Fokus: Marcel Hirscher (36).

Der rekonvaleszente Rekord-Skiweltcupsieger, der vor zwei Jahren nach Tests im Renn-Audi selbst DTM-Ambitionen hatte, durfte vor dem Start zum 2. Lauf "Start-your-Engines"-Tafel in die Höhe halten. Wenige Augenblicke später heulten die Motoren auf. Gleich nach dem Start gab es eine Hiobsbotschaft für Mercedes-Star Auer: Wegen eines "Remplers" gegen Maro Engel (Mercedes) musste sich der Tiroler vom 8. auf den 11. Platz zurückfallen lassen.

Unterm Strich ging sich nur Platz 10 aus. Der Trüke Ayhancan Güven (Porsche) feierte seinen ersten Karriere-Sieg in der populärsten Touringwagen-Serie, Thomas Preining (Porsche) belegte hinter Jules Gounon (FRA/Mercedes) Platz 3. In der Gesamtwertung übernahm Jordan Pepper (RSA/Lamborghini) mit 37 Punkten die Führung. Auer (34 P.) kommt als Gesamt-Dritter zur zweiten DTM-Station an den Lausitzring (24./25. Mai).

100 Lauf-Meter bei "Wings for Life"-Run

Und Marcel Hirscher? Der arbeitet weiter an seinem Ski-Comeback. Gut fünf Monate nach seiner Kreuzband-Operation kann der 36-Jährige sogar schon wieder laufen, was er am 4. Mai beim Wings for Life World Run unter Beweis stellen wird. "Ich hab das Go bekommen", so Hirscher. "Ich darf allerdings nur 100 Meter laufen, den Rest werde ich gehen."