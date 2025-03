Nächster Bayern-Star schwer verletzt

Bayern München muss auf dem Weg zum angestrebten deutschen Fußball-Meistertitel den nächsten langfristigen Ausfall in der Abwehr hinnehmen.

Der Japaner Hiroki Ito zog sich am Samstag beim 3:2-Heimsieg gegen den FC St. Pauli einen neuerlichen Mittelfußbruch zu. Ein solcher hatte den 25-Jährigen bereits für mehr als die erste Saisonhälfte außer Gefecht gesetzt. Mit Alphonso Davies und Dayot Upamecano fehlen den Bayern zwei weitere Verteidiger bis nach Saisonende verletzt.

"Wir dürfen keine Ausreden suchen, egal was passiert", erklärte Bayern-Trainer Vincent Kompany. "Auch wenn noch fünf Spieler ausfallen, müssen wir alles dafür tun, dass wir unsere Ziele erreichen." Die Bayern führen die Bundesliga sieben Runden vor Schluss mit sechs Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen an. In eineinhalb Wochen steht für das Team mit ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer zudem das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand auf dem Programm.

"Wir wollen nicht jammern", betonte Bayerns Salzburger Sportdirektor Christoph Freund. "Die Jungs haben Qualität, wir werden Lösungen finden." Die Abwehrreihe mit Laimer, Eric Dier, Minjae Kim und Raphael Guerreiro, die gegen St. Pauli begonnen hatte, gilt auch als wahrscheinlichste Formation für die kommenden, entscheidenden Wochen der Saison. In der Offensive spielte sich Leroy Sane mit einem Doppelpack in den Vordergrund. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft allerdings mit Saisonende aus.