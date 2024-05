NBA-Legende Bill Walton ist gestorben

Die Basketball-Welt trauert um eine Legende: Der ehemalige NBA-Star Bill Walton ist im Alter von 71 Jahren an Krebs gestorben.

Walton sei ach langer schwerer Krankheit am Montag im Kreise seiner Familie verstorben, wie es einem von der NBA verbreiteten Statement heißt. "Bill Walton war wirklich einzigartig", heißt es in einer Erklärung von NBA-Boss Adam Silver. "Er hat die Position des Centers neu definiert. Seine einzigartigen Allround-Fähigkeiten machten ihn zu einer dominanten Kraft an der UCLA und führten zu einem NBA-MVP in der regulären Saison und den Finals, zwei NBA-Meisterschaften und einem Platz in den NBA-Jubiläumsteams zum 50. und 75.", fügt Silver hinzu.

Bill Walton holte in seiner Karriere zwei NBA-Titel. Der Center wurde 1977 mit Portland Meister und wurde in der Saison darauf als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet. 1986 holte er sich mit Boston den zweiten Titel. Auch im College krönte er sich zum zweifachen Champion.

Walton wurde 1993 in die Hall of Fame aufgenommen. Er arbeitete später als TV-Experte für mehrere Sender, darunter ESPN und CBS.