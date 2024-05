Paul wirft Tyson vorgetäuschten Gesundheitsnotfall vor

In knapp zwei Monaten, nämlich am 20. Juli, findet der Kampf zwischen YouTuber und Influencer Jake Paul und Box-Legende Mike Tyson statt.

Letzterer hatte am vergangenen Sonntag während eines Fluges mit einem medizinischem Zwischenfall zu kämpfen.

Paul meldet sich zu Wort: "Du liebst es, Schei*e zu erfinden."

Mike Tyson hatte am Sonntag einen medizinischen Vorfall während eines Fluges, aber seinem nächsten Gegner sollte man dies wohl besser nicht erzählen. Die Vertreter der Box-Legende sagten der 'New York Post', dass der 57-Jährige auf einem Flug von Miami nach Los Angeles übel und schwindlig geworden sei.

Paul wirft Tyson nun vor, den Gesundheitsnotfall während des Fluges nur vorgetäuscht zu haben.

You love to make shit up before knowing the facts for clicks / likes. Nothing changed #PaulTyson — Jake Paul (@jakepaul) May 27, 2024

"Du liebst es, Schei*e zu erfinden, bevor du die Fakten für Klicks/Likes kennst. Nichts hat sich geändert", schrieb der 27-Jährige auf X.

Der gemeldete Vorfall ereignete sich weniger als zwei Monate bevor Tyson und Paul sich in Dallas gegenüberstehen sollen, für das, was vielleicht der meistgesehene Boxkampf aller Zeiten werden könnte. Für mindestens eine Generation ist es sicherlich der am meisten erwartete.

Sanitäter an Bord des Flugzeugs

"Mike hatte irgendeine Art von medizinischem Notfall im Flugzeug und die Sanitäter sind an Bord gegangen", sagte eine Quelle gegenüber 'In Touch Weekly'.

"Bevor die Sanitäter ankamen, gab das Flugzeug eine Durchsage heraus und bat um einen Arzt – die Nachricht kam sogar auf allen Bildschirmen."

"Er war in der ersten Klasse, aber wir waren in einer Notausgangsreihe und die Stewardess war sehr gesprächig", sagte eine Quelle gegenüber 'In Touch Weekly'. "Sie baten uns, im Flugzeug zu bleiben, damit die Sanitäter eintreten konnten. Sie sagte so etwas wie: 'Er ist ein wirklich wichtiger Passagier, also wollen wir sicherstellen, dass es ihm gut geht.' Ich wusste, dass es er war, aber ich formte nur die Worte 'Mike Tyson' mit den Lippen, und sie nickte mit dem Kopf."

Rivalität spitzt sich zu

Anfang diesen Monats hielten Tyson und Paul ihre Pressetournee sowohl in Harlem, New York, als auch in Dallas in zwei separaten Pressekonferenzen ab. Die erste war voller Gelächter und Witze, aber die zweite war viel ernster, wobei beide mutige Vorhersagen über mögliche Knockouts im Kampf machten.

Einige haben in Frage gestellt, ob Tyson überhaupt wieder in den Ring steigen kann. "Iron Mike" wird am 30. Juni 58 Jahre alt. Während der Pressekonferenz in New York gab er zu, dass sich sein Körper "gerade schei*e anfühlt".

So bescheiden Tysons Worte auch waren, redete er später dann doch Klartext und kritisierte Paul: "Er wird mich k.o. schlagen? Anderson Silva. Er konnte nicht einmal die kleinen Jungs k.o. schlagen, wie will er mich k.o. schlagen?", sagte Tyson und brachte zuvor auch Pauls Kampf mit Nate Diaz zur Sprache.

"Er hat noch nie einen echten Mann k.o. geschlagen, komm schon. Er hat Tommy Fury nicht k.o. geschlagen. Ich werde Jake fertigmachen."

Die Rivalität zwischen den beiden scheint nun offiziell entbrannt. Was die Zeit bis zum tatsächlichen Kampf noch mit sich bringt, und ob Mike wirklich nochmal fit für den Ring sein wird, bleibt also abzuwarten.