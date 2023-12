Rapid-Mittelfeldspieler wechselt nach Sandhausen

Sturm Graz Gegner im Play-off steht fest Sturm Graz trifft in der Zwischenrunde der Fußball-Conference-League auf Slovan Bratislava. Das machbare Los wurde am Montag in Nyon gezogen. Das Hinspiel finder am 15. Februar zuhause in Graz statt. Das Retourmatch steigt am 22. Februar in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.