Rekordsieg: Verstappen schreibt in Zandvoort Geschichte

In einem turbulenten Regenrennen in Zandvoort hat Max Verstappen den neunten Sieg in Serie eingefahren und damit einen zehn Jahre alten Formel-1-Rekord egalisiert. Er holte sic

Der Lokalmatador triumphierte am Sonntag beim Großen Preis der Niederlande im Red Bull vor Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso und Pierre Gasly im Alpine. Für den Austro-Rennstall Red Bull war es der 13. Erfolg im 13. Saisonrennen, was auch die frenetisch feiernde "Orange Army" an der Nordseeküste verzückte.

Neunter Sieg in Folge: Rekord eingestellt

Im ersten Rennen nach der Sommerpause stellte Verstappen die Rekordserie von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2013 ein, als der Deutsche ebenfalls im Red Bull neun Mal hintereinander siegreich gewesen war. Der 25-jährige Niederländer lieferte auf der Dünenstrecke westlich von Amsterdam erneut eine souveräne Vorstellung ab und ließ sich vom Regenchaos beim Rennstart sowie kurz vor Ende inklusive 45-minütiger Unterbrechung nach Roter Flagge nicht düpieren. Verstappen feierte seinen 46. GP-Sieg, den elften in diesem Jahr.

Vor heimischer Kulisse in Zandvoort vor 305.000 Zuschauern am Rennwochenende triumphierte der Pole-Setter zum dritten Mal in Folge seit der Rückkehr in den F1-Kalender vor zwei Jahren. In der Gesamtwertung liegt Verstappen nach 13 von 22 WM-Stationen mit 339 Punkten weiter komfortabel vor Perez (201), der am Ende noch eine Fünf-Sekunden-Strafe kassierte und Vierter wurde, sowie Alonso (168).