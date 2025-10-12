Alles zu oe24VIP
Flugzeug
© getty

Schock-Vorfall

Riss in der Scheibe - Nationalelf muss notlanden

12.10.25, 14:35
Wenige Minuten nach dem Start ereignete sich der Schaden am Charterflieger.

Luanda. Schock für die nigerianische Fußball-Nationalmannschaft: Auf der Rückreise vom WM-Qualifikationsspiel gegen Lesotho mussten die Super Eagles wegen eines Risses in der Windschutzscheibe in Angola notlanden. Der Vorfall ereignete sich nach einem routinemäßigen Tankstopp in Luanda. Wenige Minuten nach dem Start ereignete sich der Schaden am Charterflieger, sodass der Pilot die Maschine zurück in die angolanische Hauptstadt flog.

Inzwischen sei das Team um die beiden Starstürmer Victor Osimhen und Ademola Lookman sicher in Uyo gelandet, wo am Dienstag das abschließende Gruppenspiel gegen Benin im Kampf um das WM-Ticket ansteht, teilte der Verband NFF mit. Die nigerianische Nationalmannschaft hatte am Freitag in Polokwane in Südafrika gegen Lesotho 2:1 gewonnen und damit die Chance auf die WM-Qualifikation gewahrt. Mit 14 Punkten liegt der dreifache Afrikameister drei Zähler hinter Benin. Zweiter ist Südafrika (15).

