Salzburg geht gegen KAC 1:0 in Führung

Red Bull Salzburg hat Spiel 1 der "best of seven"-Finalserie in der ICE Hockey League gegen den KAC für sich entschieden.

Der Titelverteidiger gewann am Freitagabend auswärts in der Heidi-Horten-Arena das umkämpfte Auftaktduell 2:1 (1:1,0:0,0:0;1:0) nach Verlängerung und sicherte sich damit einen ersten Vorteil im Kampf um die Meisterschaft. Den Siegtreffer erzielte Lucas Thaler (69.). Die Salzburger haben am Sonntag (17.30 Uhr/live Puls24) im zweiten Spiel Heimrecht. Eishockey-Team verliert WM-Test knapp mit 2:3 "Ein Sieg bedeutet nicht viel, aber es tut auf jeden Fall einmal gut, das erste zu gewinnen", sagte der Matchwinner im Puls24-Interview. "Es war ein sehr hartes Spiel. Wir haben auf jeden Fall noch mehr im Tank. Das müssen wir zuhause zeigen, weil Klagenfurt wird sicher noch eine Schippe drauflegen", meinte Thaler. Rekordmeister KAC gelang zunächst ein Start nach Maß. Stürmer Finn van Ee schoss die Gastgeber in der Neuauflage des Vorjahresfinales nach einem schönen Angriff früh in Front (3.), die Mario Huber im Powerplay für die Salzburger aber acht Minuten später ausglich. Das Mitteldrittel verlief auf Augenhöhe und torlos, die Kärntner ließen dabei zwei Überzahlspiele ungenutzt. Im intensiven Schlussabschnitt suchten beide Teams die Entscheidung, blieben aber vor dem gegnerischen Tor zu ineffektiv. Die Folge war eine Verlängerung, in dieser ließ Thaler nach 8:17 Minuten mit seinem 16. Saisontreffer die Klagenfurter Halle verstummen.