Fahrertausch und Norris-Bestzeit vor Brasilien-GP

McLaren-Pilot Lando Norris hat im einzigen freien Formel-1-Training für den Großen Preis von São Paulo in Brasilien die Bestzeit aufgestellt.

Der Brite war am Freitag in Interlagos schneller als George Russell (+0,181 Sek.) im Mercedes und Haas-Fahrer Oliver Bearman (+0,195). Weltmeister Max Verstappen im Red Bull belegte den 15. Platz. Am Freitag steht um 19.30 Uhr (HIER im Sport24-LIVETICKER) noch das Qualifying für den Sprint am Samstag (ab 15 Uhr) auf dem Programm.

Bei trockenen Bedingungen auf dem neu asphaltierten Autódromo José Carlos Pace brach Verstappen seinen schnellen Versuch in der einstündigen Einheit wohl aus taktischen Gründen kurz vor der Ziellinie ab. Die Mercedes-Piloten Russell und Lewis Hamilton (16.) beschwerten sich unterdessen über einen "springenden" Boliden.

Überraschender Fahrer-Wechsel

Haas-Pilot Kevin Magnussen fiel wegen Übelkeit aus und könnte erst frühestens im Qualifying für das Hauptrennen zurückkehren. Der britische Ersatzfahrer Bearman, der auch in der kommenden Saison im Haas-Cockpit sitzen wird, sprang für den Dänen überzeugend ein und wird auch den Sprint für das US-Team bestreiten.

Die Ausgangslage für den Grand Prix am Sonntag (18.00 Uhr) verspricht jedenfalls Spannung. Verstappen wird in der Startaufstellung wegen eines Motorenwechsels wie erwartet um fünf Plätze rückversetzt. Es kommt bereits das sechste Triebwerk im RB20 des Niederländers zum Einsatz, vier sind pro Saison erlaubt. In der WM-Wertung führt der Titelverteidiger vier Rennen und zwei Sprints vor Saisonende noch 47 Punkte vor Verfolger Norris.