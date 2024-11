Verstappen beendet Sieg-Fluch nach Chaos-GP

WM-Leader Max Verstappen (Red Bull) triumphierte im Regen-Chaos von Sao Paulo vor dem Alpine-Duo Esteban Ocon und Pierre Gasly.

Verstappen-Verfolger Lando Norris (McLaren) kam über Platz 6 nicht hinaus und kann seine WM-Ambitionen vergessen. „Was für ein unglaubliches Rennen!“, plärrte Verstappen bei der Zieldurchfahrt glücklich in den Bord-Funk. „Einfach wunderbar!“

Qualifying wurde fünf Mal abgebrochen

Was für ein verrücktes Regen-Weekend in Brasilien! Am Samstag holte Sprint-Sieger Norris 4 Punkte gegenüber Verstappen (nach 5-Sekunden-Strafe nur Sprint-4.). Wegen sintflutartiger Niederschläge wurde das Qualifying auf gestern verschoben. Dort überschlugen sich die Ereignisse: Fünf Mal wurde abgebrochen (Rote Flagge), Norris fuhr auf Pole, Verstappen reagierte vor dem Abbruch in Q2 zu spät und blieb auf Platz 12 hängen (dazu kam eine 5-Platz-Rückversetzung wegen Motortausch).

Im Regen-GP lief alles für Verstappen. Albon hatte seinen Williams im letzten Quali-Abschnitt (Q3) zerstört, Sainz (Ferrari) muss aus der Box starten. Norris verliert seine Pole am Start an Russel. Verstappen startet eine sensationelle Aufholjagd, nach einer Runde ist er schon Zehnter. Runde 32: Rote Flagge nach mehreren Crashes und einem spektakulären Abflug von Colapinto (Williams). Der heimliche Sieger ist Verstappen, der bis zuletzt mit dem Reifenwechsel gewartet hat - er ist nach dem Restart Zweiter hinter Sensations-Leader Ocon (Alpine).

Verstappen jubelt dank Safetycar

43. Runde: Nach neuerlichem Safetycar zieht Verstappen an Ocon vorbei und braust seinem ersten Triumph seit dem Barcelona-GP (23. Juni), nach zehn Rennen ohne Sieg entgegen. Ein ganz wichtiger: Mit Sieg und schnellster Runde baut der „fliegende“ Holländer seinen WM-Vorsprung gegenüber Norris auf 62 Punkte aus. Bei nur mehr drei ausständigen Rennen (plus einem Sprint) ist das praktisch nicht mehr aufzuholen!