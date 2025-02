Riesen-Wirbel: US Open wollen Paare verbannen

Ein umstrittener Beschluss der US-Open-Veranstalter sorgt derzeit für einen Aufstand in der Tennis-Welt. Denn scheinbar sind in New York keine Paarläufe mehr erwünscht.

Traditionell sind die US Open das letzte Grand Slam des Jahres. Obwohl das Turnier in New York erst am 24. August startet, sorgen Entscheidungen der Veranstalter jetzt schon für Aufregung. Die Stars proben schon den Aufstand.

Denn die Verantwortlichen wollen keine Paare mehr in den beiden vollgepackten Turnierwochen sehen. So soll zukünftig das Mixed-Doppel bereits vor dem eigentlichen Turnierstart ausgetragen werden. In diesem Sommer soll das Mixed-Turnier bereits am 19. August beginnen.

Spieler empört

Dabei sind Mixed-Turniere ohnehin schon eine Seltenheit, weil die meisten Turniere des Jahres getrennt ausgetragen werden. Das Titelverteidiger-Duo Sara ErraniErrani Sara (37) und Andrea Vavassori (29) aus Italien meldeten sich mit einem emotionalen Statement zu dem Thema: "Entscheidungen zu treffen, die nur der Logik des Profits folgen, ist in manchen Situationen zutiefst falsch. In den letzten Wochen erhielten wir die Nachricht, dass das gemischte Doppelturnier der US Open komplett auf den Kopf gestellt, abgesagt und durch ein Pseudo-Event ersetzt werden soll, das nur auf Unterhaltung und Show ausgerichtet ist."

Doch auch andere Spieler meldeten sich empört zu Wort: "Schockierende Nachrichten", schrieb etwa Thiem-Ex Kristina Mladenovic auf X (ehemals Twitter), der Pole Jan Zielinski kritisiert, dass es "keine Kommunikation mit den Spielern" gegeben habe.

Die Idee der Verantwortlichen ist nämlich, mehr Top-Spieler im Mixed-Bewerb an den Start zu bekommen. Ob diese allerdings mitmachen, ist mehr als nur fragwürdig. Denn die Woche vor dem Turnierstart nutzt die Tennis-Elite, um vor dem letzten Saisonhighlight noch einmal Kraft zu tanken. Noch dazu sind die Wochen davor mit den beiden Masters in Kanada (Montreal oder Toronto) und Cincinnati nach einer ohnehin schon langen Saison enorm kraftraubend. Zusätzlich nimmt man den Spielern, die in der Qualifikation am Start sind die Möglichkeit im Doppel Weltranglistenpunkte zu sammeln.