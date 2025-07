80:26 - Raiders-Ladies mit Machtdemonstration zum Titel

Die SG Raiders/Hammers kürt sich mit einer Machtdemonstration im Ladies Bowl gegen die Salzburg Ducks zum heimischen Football-Meister und feiern die erfolgreiche Titelverteidigung.

Vor dem Austrian Bowl zwischen den Danube Dragons und Vienna Vikings ging es in der NV Arena von St. Pölten um den Titel in der heimischen Frauen-Football-Liga. In der Neuauflage des Vorjahres-Endspiels traf die SG Hammers/Raiders auf die Ducks aus Salzburg. Diesmal setzten sich die Tiroler klar mit 80:26 durch.

Die Raiders/Hammers ließen von Beginn an nichts anbrennen. Nach 7 Minuten Spielzeit und zwei Touchdowns von Quarterback Jennifer Stoifl auf Receiverin Isabel Fiegl führte man schon früh mit 16:0. Erst dann fand Liga-MVP Christina Gull ins Spiel, konnte es mit einem erlaufenen Touchdown wieder spannend machen. Doch erneut war es das Duo Stoifl/Fiegl, das nachlegen konnte.

Während die Raiders aus jedem Ballbesitz punkten konnten, mühten sich die Ducks mit der hellwachen Defense der Tirolerinnen. Trotz drei Touchdowns von Gull auf Angelina Widmann ging es mit 48:26 für die Raiders in die Halbzeit.

Kracher-Start nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel machten die Raiders/Hammers schnell alles klar. Direkt nach Wiederanpfiff konnte man mit einem Touchdown im Eröffnungs-Drive und einem weiteren nach einer Interception auf 64:26 erhöhen.

Von da an wurde die Uhr laufen gelassen - die sogenannte Mercy Rule trat in Kraft. Doch das hielt die Tirolerinnen nicht auf. Allen voran Running Back Lisa Ruetz und Linebackerin Tabea Fiegl drehten richtig auf und so kürt sich die SG Raiders/Hammers mit einer 80:26-Gala gegen die Salzburg Ducks zum Ladies-Bowl-Champion 2025.