Dornbirn Indians starten mit Sieg in neue Saison

Vorjahresfinalist Dornbirn Indians startete mit einem Sieg in die neue Saison der Baseball Bundesliga. Bei Lokalrivale Hard Bulls setzten sich die Indians in Spiel eins klar mit 12:5 durch.

In Spiel eins am Ballpark am See in Hard konnten die Gastgeber zunächst lange mithalten. Nach drei gespielten Innings stand es 4:4-Unentschieden. Nach anschließend zwei Innings ohne Runs, gelang es Vorjahresfinalist Dornbirn im sechsten Inning auf 7:4 davonzuziehen. Danach waren die Gäste klar tonangebend und erhöhten mit starken Plays in der Defense und zahlreichen Runs in der Offense bis zu Beginn des neunten Innings auf 12:4, ehe Hard noch ein Run gelang. Mit drei RBI´s war Chris Squires Spieler der Partie. Am Mound spielten für die Indians Ryan Rupp (5,2 Innings – 4 Runs) und Maximilian Luger (3,1 Innings – 1 Run).

Die zweite Partie musste beim Stand von 9:7 für die Bulls im siebenten Inning abgebrochen werden. Aufgrund von Regen gar nicht gespielt werden konnte in Traiskirchen. Somit mussten beide geplanten Partien zwischen den Traiskirchen Grasshoppers und Wr. Neustadt Diving Ducks abgesagt werden. Abgeschlossen wird das erste Wochenende in der Baseball Bundesliga am Sonntag mit dem Wiener Derby zwischen den Vienna Metrostars und Vienna Wanderers.