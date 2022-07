Österreichs Softball Nationalteam war in den vergangenen Tagen bei der Softball Europameisterschaft in Barcelona/Spanien im Einsatz. Das Ziel Top-10-Platz wurde zwar verpasst, mit starken Spielen in der zweiten Turnierphase konnte aber immerhin der 14. Platz fixiert werden.

In der ersten Turnierphase waren die Schweiz und Irland die Gegnerinnen. Nach einem klaren 7:1-Auftaktsieg gegen die Schweiz, wäre auch ein Sieg gegen Irland notwendig gewesen, um den Sprung in die Top-12 zu schaffen. Gegen ein stark aufspielendes irisches Team musste sich Team rot-weiß-rot aber mit 0:3 geschlagen geben, weshalb es in weiterer Folge um Platz 13 ging. „Gegen Irland hatten wir eigentlich einen guten Gameplan. Irland stand in der Defensive sehr stabil und wir schafften es nicht zu scoren. Das Spiel gegen Irland zu verlieren und somit nicht in die Top-12 zu kommen, ist natürlich enttäuschend für uns,“ analysierte Starting-Pitcherin Martina Lackner-Keil die Niederlage gegen Irland.

Österreich unterliegt im „Finalspiel“ um Platz 13

Im Kampf um Platz 13 hatte Team Austria sieben Spiele zu absolvieren. In nahezu allen Partien war das Team von Head Coach Gabriella Gonzalez überlegen, dennoch reichte es am Ende knapp nicht für Platz 13. Zu Beginn der zweiten Turnierphase lief alles nach Plan. So wurde Belgien mit 8:4 abgefertigt, anschließend folgte ein klares 15:0 gegen die Türkei, ehe Österreich gegen die Ukraine nach Kampf und zwischenzeitlichem Rückstand mit 7:6 siegreich war. Auch die kommenden beiden Spiele bestritt die österreichische Auswahl erfolgreich. Einem 17:0-Erfolg gegen Finnland folgte ein 12:2 gegen Dänemark. Im erwarteten „Finalspiel“ um Platz 13 gegen Kroatien, das bis dahin ebenfalls alle fünf Spiele gewinnen konnte, setzte es eine 0:3-Niederlage. Im letzten Spiel der EM gegen Malta konnte schließlich mit einem souveränen 15:2-Sieg der 14. Platz abgesichert werden.

Alle Ergebnisse von Team Austria im Überblick

Turnierphase 1:

Österreich – Schweiz 7:1

Österreich – Irland: 0:3

Turnierphase 2:

Österreich – Belgien 8:4

Österreich – Türkei 15:0

Österreich – Ukraine 7:6

Österreich – Finnland 17:0

Österreich – Dänemark 12:2

Österreich – Kroatien 0:3

Österreich – Malta 15:2