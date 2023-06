Split zwischen Traiskirchen und Hard

Die Traiskirchen Grasshoppers und Hard Bulls trennten sich am Samstag in der Baseball Bundesliga mit einem Split.

In der Baseball Bundesliga kam es zum zweiten Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen den Traiskirchen Grasshoppers und den Hard Bulls. Anfang Mai konnte sich Vorarlberger in beiden Duellen durchsetzen, diesmal erwischten die Hausherren den besseren Start. Die Grasshoppers überraschten mit Starting Pitcher Jacob Clauss, der sich mit guten Leistungen im Farmteam für einen Einsatz empfohlen hatte. Er musste in fünf Innings nur zwei Runs hinnehmen. Als Markus Trimmel am Mound im sechsten Inning übernahm, führten die Niederösterreicher – die von einigen Fehlern in der Harder Defensive profitierten - mit 6:2. Die Gäste ließen aber nicht nach und glichen im neunten Inning zum 8:8 aus. Sascha Obermayer sorgte dann mit einem Walk-off Homerun für die Entscheidung und den ersten Saisonsieg des Tabellenletzten gegen die Bulls.

Das zweite Spiel des Doubleheaders entwickelte sich zum erwarteten Pitcher-Duell, wobei David Tongue von den Grasshoppers anfangs Schwierigkeiten hatte. Nach drei Innings führte Hard mit 3:0, zwei Runs verbuchte Pearce Howard. Auf Seiten der Vorarlberger schrammte Kelvis Palma, der vor Spielbeginn bereits bei 77 Strikeouts hielt, nur knapp an einem „perfect game“ vorbei. Der Bulls-Pitcher musste im neunten Inning den einzigen Base Hit von Sascha Obermayer hinnehmen. Er verbuchte beim 3:0-Erfolg seines Teams schlussendlich 18 weitere Strike Outs. Die Teams trennten sich an diesem Tag mit einen gerechten Split.