Vienna Metrostars lösen letztes Playoff-Ticket

Die Vienna Metrostars lösen das vierte und letzte Playoff-Ticket der Softball Bundesliga. Ein Split gegen die Dornbirn Indians reicht den Wienerinnen für den Semfinaleinzug.

Nach starken Unwettern in Vorarlberg bis Samstag Morgens konnten die Spiele am Sonntag nach viel Feldarbeit doch noch stattfinden. Aus Sicht der Indians mussten zwei Siege her, um noch die Chance auf das Semifinale zu wahren.

Die Vienna Metrostars starteten aber stark gleich mit zwei Runs im ersten Inning. Die Vorarlbergerinnen hatten zunächst die richtige Antwort parat und glichen prompt aus. Bis ins dritte Inning konnten die Indians jedes Inning anschreiben, bis Carla Langthaler für die Wiener in den Circle kam. Wie in jedem Spiel, kam dann das "Scoring-Inning" der Gegner, in welchem diese gleich fünf Runs scoren konnten. Mit einem Spielstand von 10:5 ging es in die zweite Hälfte des siebenten Innings. Die Heimmannschaft hat noch nicht aufgegeben und konnte noch zwei weitere Runs scoren. Das reichte aber nicht mehr und Spiel eins geht mit 10:7 an die Vienna Metrostars, die damit das vierte und letzte Playoff-Ticket vorzeitig lösten.

Spiel zwei blieb bis zum letzten Inning ebenfalls ausgeglichen. Mit einem Spielstand von 2:2 ging es ins letzte Inning, in welchem die Metrostars mit drei Runs vorlegten. Die Indians kämpfen bis zum letzten at bat und konnten die Indians durch gleich vier Hits und einem anschließenden Walk-off RBI das Spiel mit 6:5 für sich entscheiden. Für die Vorarlbergerinnen ist die Saison dennoch vorbei, während die Hauptstädterinnen im September in den Playoffs mit den bereits qualifizierten Teams aus Wr. Neustadt, Linz sowie den Vienna Wanderers um den Meistertitel spielen werden.