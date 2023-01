Gmunden ist erster Cupfinalist

Die Swans Gmunden stehen als erstes Team im Endspiel um den österreichischen Basketball-Cup.

Die Oberösterreicher setzten sich am frühen Samstagabend gegen die Oberwart Gunners, Gastgeber des Final Four, souverän 81:62 (36:22) durch. Das zweite Duell mit Beginn um 19.15 Uhr lautete Titelverteidiger BC Vienna - UBSC Graz.

Nur sechs Tage nach dem 92:76 gegen Oberwart in der Meisterschaft am Traunsee zeigten sich die Swans auch im Südburgenland in prächtiger Spiellaune. Nach dem 4:6 Mitte des ersten Viertels aus ihrer Sicht ließen sie keine weitere Führung der Gastgeber mehr zu und blieben ungefährdet. Den Gunners half letztlich auch alle Publikumsunterstützung nichts. Mitentscheidend für das Aus war die schwache Trefferquote aus der Distanz. Nur vier von 23 Dreipunkteversuchen fanden ihr Ziel. Bei Gmunden waren es doch zehn von 27.

Das Finale um den ersten Basketball-Titel des Jahres steigt am Sonntag (17.30 Uhr). Bereits um 15.00 Uhr treffen Titelverteidiger Duchess Klosterneuburg und UBI Graz im Spiel um die Trophäe bei den Frauen aufeinander. ORF Sport+ überträgt jeweils live.