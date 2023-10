Neustart mit Traumstart für Brajkovic auf Rhodos

Luka Brajkovic feierte am Samstag ein perfektes Debüt in der griechischen Basketballliga (A1) und führte sein Team Kolossos Rhodos zum Saisonauftakt gegen Peristeri Athen zum 104:93-Sieg.

Was für ein Krimi! Luka Brajkovic gewann mit Kolossos Rhodos gegen Peristeri Athen nach zwei Verlängerungen 104:93 und war daran maßgeblich beteiligt. Der rot-weiß-rote Teamspieler steuerte dabei 18 Punkte, zehn in der Extraspielzeit, sieben Rebounds sowie zwei Blocks in 31:48 Minuten bei.

"So einen Einstand kann man sich nur erträumen", sagte der 24-Jährige Vorarlberger, der nach dem Spiel kurzerhand zum "Player of the Game" gewählt wurde. Der Power Forward und Center traf neun seiner elf Würfe aus dem Spiel.

Für den 24-Jährigen Vorarlberger ist Kolossos Rhodos nach dem spanischen Klub CB Breogan die bereits zweite Station als Profi.