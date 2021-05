Bernal triumphiert bei Königsetappe

Egan Bernal hat auf der verkürzten Königsetappe des 104. Giro d'Italia mit dem Tagessieg eine Machtdemonstration abgeliefert und seine Gesamtführung damit gefestigt.

Der Kolumbianer vom Ineos-Team setzte sich am Montag auf der 16. Etappe mit Ziel in Cortina d'Ampezzo als Solist rund 30 Sekunden vor dem Franzosen Romain Bardet und dem Italiener Damiano Caruso durch, die in der Gesamtwertung ebenfalls Plätze gut machten.

Schneefall und Eis haben Streckenkürzung zur Folge

Bernal attackierte am ebenfalls über 2.200 Meter hohen Passo Giau wenige Kilometer vor dem Gipfel und hängte auf dem Weg zu seinem zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Auflage die gesamte Konkurrenz ab. Vor dem Ruhetag am Dienstag lag Bernal, der Tour-de-France-Sieger 2019, auch dank einer 10-Sekunden-Zeitbonifkation nun 2:24 Minuten vor Caruso. Der Brite Hugh Carthy ist mit einem Rückstand von 3:40 Minuten Dritter.

Kurz vor dem Start hatten die Organisatoren beschlossen, die Etappe wegen schlechten Wetters von 212 auf 153 Kilometer zu verkürzen. Der Passo Fedaia sowie mit dem 2.239 Meter hohen Passo Pordoi der höchste Punkt der diesjährigen Rundfahrt wurden kurzfristig gestrichen, weil Probleme durch Schneefall und Eis befürchtet worden waren.