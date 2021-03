Bildstein/Hussl wahrten Chance auf Podestplatz

Benjamin Bildstein/David Hussl haben bei der Internationalen Segelregatta vor Lanzarote in der 49er-Klasse die Chance auf die Bronzemedaille gewahrt.

Zwei Rennen vor Schluss beträgt der Rückstand des im Moment sechstplatzierten Duos auf das Podest nur zwölf Punkte. Die ebenfalls in der Goldflotte segelnden Tanja Frank und Lorena Abicht büßten am Donnerstag bei Starkwind indes einen Platz ein und liegen vor dem Finaltag an der 13. Stelle.