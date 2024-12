Box-Star (35) stirbt eine Woche nach Titelgewinn

Die Box-Welt trauert um Cruisergewicht-Weltmeister Paul Bamba. Vor einer Woche kürte er sich mit 35 Jahren noch zum WBA-Gold-Champion.

Am 21. Dezember holte der Puerto Ricaner Paul Bamba den WBA-Gold-Cruisergewicht-Titel gegen Rogelo Medina. Eine Woche später bestätigt der amerikanische Sänger Ne-Yo, der seit November sein Manager war, den Tod des Boxers.

"Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben unseres geliebten Sohnes, Bruders, Freundes und Box-Champions Paul Bamba bekannt, dessen Licht und Liebe unzählige Leben berührt hat", heißt es in dem Statement. "Er war ein leidenschaftlicher und selbstbewusster Kämpfer mit einem unerbittlichen Ehrgeiz, Großes zu erreichen. Aber mehr als alles andere war er ein großartiger Mensch, der viele mit seinem außergewöhnlichen Antrieb und seiner Entschlossenheit inspirierte", heißt es weiter.

14 Kämpfe 2024 durch K.o. gewonnen

Bamba gewann jeden seiner 14 Kämpfe im Jahr 2024 durch K.o., was in seinem Titelgewinn gegen Medina in New Jersey gipfelte. Nach diesem Sieg in der vergangenen Woche postete Bamba auf Instagram: "Dieses Jahr bin ich mit einem Ziel losgezogen. Genau das habe ich erreicht. Es war nicht einfach, es gab viele Hindernisse, die ich überwinden musste, und ich habe den eingeschlagenen Weg trotz widriger Umstände beibehalten."

Insgesamt konnte Bamba in 22 Kämpfen 19 Siege verbuchen, von denen er 18 durch K.o. errang. Jake Paul, den Bamba zu einem zukünftigen Kampf aufgefordert hatte, postete auf X: "RIP Paul Bamba."