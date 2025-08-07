Alles zu oe24VIP
Giro d’Italia
© Getty

Giro d’Italia 2026

Bulgarien richtet Auftakt der Italien-Rundfahrt aus

07.08.25, 17:06
2026 beginnt der Giro d’Italia in Bulgarien. Die Regierung des Landes hat laut lokalen Medien den Start des Radsport-Großevents in Sofia bestätigt.

Der Giro d’Italia startet im kommenden Jahr in Bulgarien. Das kündigten Regierungsvertreter des Balkanstaates laut lokalen Medienberichten an.

Üblicherweise umfasst der Auftakt der Italien-Radrundfahrt drei Etappen. Immer wieder wird dieser Abschnitt ins Ausland verlegt – zuletzt war das 2018 in Israel, 2022 in Ungarn und heuer in Albanien der Fall.

Damit bleibt die Tradition internationaler Starts auch 2026 bestehen. Details zu den Etappen in Bulgarien wurden bisher nicht bekanntgegeben.

