Das macht Usain Bolt nach seinem Karriereende

Usain Bolt gehört zu den größten Sportlern aller Zeiten. Er beendete seine erfolgreiche Karriere im Jahr 2017. Doch was hat der schnellste Mann der Welt in seinem Ruhestand so gemacht?

Früher sprintete Usain Bolt (39) gegen die schnellsten Läufer der Welt um Medaillen, heute tritt er gegen Eltern am Sporttag an. Der achtfache Olympiasieger genießt seinen Ruhestand und die Zeit mit seiner Familie.

Mit seiner Partnerin Kasi Bennett haben sie drei Kinder auf die Welt gebracht: die gemeinsame Tochter Olympia-Lightning (5) und die vierjährigen Söhne Thunder und Saint Leo. Gegenüber der englischen Zeitung "The Telegraph" sagte er über das Familienleben: "Normalerweise wache ich gerade rechtzeitig auf, um die Kinder zur Schule zu bringen, und dann kommt es darauf an, was ich zu tun habe."

"Wenn ich die Treppe hochgehe, gerate ich außer Atem"

Doch die Familie fordert auch ihren Tribut. Bolt sagte über seinen Fitnesszustand zum "The Telegraph": "Ich bin kein Fan davon, aber ich glaube, jetzt, wo ich schon eine Weile draußen bin, muss ich endlich mit dem Laufen anfangen, denn wenn ich die Treppe hochgehe, gerate ich außer Atem."

© Getty

Er erledigt hauptsächlich seine Workouts im Fitnessstudio. Über eine Rückkehr zum Laufen sagte der Jamaikaner: "Ich glaube, wenn ich wieder voll mit dem Training beginne, muss ich wahrscheinlich ein paar Runden machen, um wieder richtig zu atmen."

Kurze Fußballkarriere

Neben dem Job als Vater hat Bolt einige andere Projekte am Laufen. Der ehemalige Sprinter wollte eine Zeit lang Profifußballer werden. Bolt hatte ein Probetraining beim BVB. Im Jahr 2018 trainierte der Sprinter mit dem norwegischen Verein Stromsgodset.

© AFP

Für den australischen Klub Central Coast Mariners spielte der 39-Jährige in einigen Freundschaftsspielen mit. Dabei konnte er für sie auch Tore erzielen. Im Januar 2019 beendete er endgültig seine Sportkarriere.

Neues Hobby

Derzeit hat er Deals mit diversen Marken. In die Welt der Leichtathletik ist er fast nie zurückgekehrt, bis jetzt. Bei der aktuellen Leichtathletik-WM in Tokyo hatte der schnellste Mann der Welt seinen ersten Auftritt bei einem Event seit seinem Rücktritt.

Abseits seines Familienlebens hat Bolt ein neues Hobby für sich gefunden. Er baut gerne Lego-Modelle zusammen: "Ich verbringe etwas Zeit mit ihnen, hänge rum, bis sie anfangen, mich zu nerven. Dann gehe ich. Danach bleibe ich einfach zu Hause und schaue Filme oder ich stehe jetzt auf Lego. Also mache ich Lego."