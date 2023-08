Drei Mal Gold für Österreich bei Barfuß-Wasserski-EM

Österreich räumt bei Schlittenhunde-Sprint-EM AB Toller Erfolg für Österreich bei der Schlittenhunde-Sprint-EM in Donovaly (Slowakei): Der Niederösterreicher Christoph Rotter holte sich in der Zwei-Hunde-Klasse Gold, der Steirer Alex Serdjukov wurde in der Vier-Hunde-Klasse zweiter. Seriensieger Klaus Bäumel belegte in der Kategorie Skijöring mit zwei Hunden diesmal "nur" den vierten Platz.