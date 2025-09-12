Duplantis jagt mit Spezial-Schuhen in Tokio 6,30-m-Marke

Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis setzt bei der WM in Tokio auf spezielle Sprint-Schuhe für seinen Anlauf. Der Schwede will seinen dritten WM-Titel holen und plant den ersten 6,30-m-Sprung der Geschichte.

Armand Duplantis bereitet sich auf die Weltmeisterschaften in Tokio vor, wo er seinen dritten WM-Titel im Stabhochsprung gewinnen will. Der 25-jährige Schwede betont die Bedeutung seines Anlaufs: "Es ist offensichtlich, dass derjenige, der am schnellsten anläuft, die meiste Energie kreiert".

Spezielles Schuhwerk für bessere Performance

Duplantis trägt spezielle Sprint-Schuhe, an deren Entwicklung er beteiligt war: "Ich kann den besseren Grip wirklich fühlen, so kann ich besser beschleunigen". Der Weltrekordler mit 6,29 m läuft die Sprungmatte deutlich schneller an als seine Konkurrenten.

Jagd auf historische Marke

Duplantis plant den ersten 6,30-m-Sprung der Geschichte. Seit seinem ersten Weltrekord 2020 blieb er nahezu unbesiegbar und verlor nur vier Wettkämpfe. Für weitere Steigerungen erwägt er sogar einen härteren Stab.

WM-Finale am Montag

Das Stabhochsprung-Finale findet am Montag (12.49 Uhr MESZ) statt. Duplantis gilt als klarer Favorit für seinen dritten WM-Titel nach 2022 und 2023.