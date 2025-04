Leichtathletik-Star und ÖFB-Sar holen Laureus-Preise

Simone Biles, Armand Duplantis und Real Madrid um ÖFB-Teamstar David Alaba gehören zu den Preisträgern der Laureus World Sports Awards.

Bei der Preisverleihung in Madrid wurden am Ostermontag der US-amerikanische Turn-Superstar und der schwedische Stabhochsprung-Weltrekordler als Sportlerin und Sportler des Jahres ausgezeichnet, wie Laureus in einer Mitteilung bekanntgab. Die Madrilenen wurden als Mannschaft des Jahres geehrt.

Die siebenfache Turnolympiasiegerin Biles zog Laureus-Angaben zufolge mit ihrer schon vierten Auszeichnung mit Landsfrau und Tennislegende Serena Williams gleich. Ihre Konkurrentin Rebeca Andrade aus Brasilien erhielt den Comeback-Award - sie hatte nach vielen schweren Verletzungen, darunter drei Kreuzbandrisse, im vergangenen Sommer in Paris am Boden Olympia-Gold gewonnen. In der Kategorie "Durchbruch des Jahres" obsiegte der 17-jährige spanische Fußball-Nationalspieler Lamine Yamal vom FC Barcelona.

Sonderpreise für Nadal und Slater

In diesem Jahr vergab die Akademie darüber hinaus auch zwei Sonderpreise: Der 2024 zurückgetretene Tennisstar Rafael Nadal erhielt den "Laureus Sporting Icon Award", der 11-fache Surf-Weltmeister Kelly Slater den "Laureus Lifetime Achievement Award".

Im vergangenen Jahr hatten unter anderem Tennisstar Novak Djokovic, Fußballerin Aitana Bonmati und Fußballer Jude Bellingham Trophäen gewonnen. Vor 25 Jahren bei der ersten Verleihung gehörten in Monaco Tiger Woods, Marion Jones und Lance Armstrong zu den Preisträgern.