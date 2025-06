Erster Tanz in Violett für Ex-Rapidler beim "Battle of Austria"

Am Samstag (18 Uhr, live ORF Sport+) ist es soweit! Ex-Fußballprofi Stefan Maierhofer (42) feiert als Kicker der Vienna Vikings sein Football-Debüt im "Battle of Austria" gegen die Raiders Tirol.

Was für ein Comeback! Ex-Rapid-Stürmer Stefan Maierhofer steht am Samstag (18 Uhr, live ORF Sport+) erstmals für die Vienna Vikings als Kicker auf dem Feld. Ausgerechnet in der Generali-Arena der Wiener Austria wird der "Major" beim prestigeträchtigen "Battle of Austria" gegen die Raiders Tirol in Violett als Football-Profi sein Debüt geben.

"Möchte meine ersten Meter machen"

Maierhofer selbst freut sich auf seinen Einsatz: "Ich möchte meine ersten Meter machen auf dem Feld", sagte der Ex-Fußball-Profi. Vikings-Quarterback Ben Holmes (30) hat sogar ein ganz spezielles Wunsch-Szenario im Kopf: "Wenn wir am Ende des Tages einen Sieg durch ein Fieldgoal des "großen Mannes" landen, wäre das ziemlich cool. Aber ich hoffe, es wird nicht so knapp."

Vikings Top, Raiders mit Sorgen

Sportlich gehen die Vikings als Favorit ins Duell: nach drei Siegen in drei Spielen, zuletzt sogar beim amtierenden ELF-Champion Rhein Fire mit 12:7. Vikings-Coach Chris Calaycay (49) warnt dennoch vor einem "Trap-Game": "Das wird nicht leicht. Die Raiders spielen hart, sind gut gecoacht. Sie haben gute Spieler. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns voll auf dieses Spiel konzentrieren."



Bei den Tirolern fällt Quarterback Conor Miller (29) verletzt wegen einer Gehirnerschütterung aus, ersetzt wird er von Alt- und Vorjahres-Quarterback N'Kosi Perry (26). Auch aufseiten der Wikinger fehlen wichtige Offensivkräfte. Topleute wie Yannik Mayr (Knie), Florian Bierbaumer (Bein) und Karri Pajarinen (Schulter) können verletzungsbedingt nicht auf dem Feld stehen.

Das "Battle of Austria" live

Die Partie steigt am Samstag um 18 Uhr in der Generali-Arena. Live zu sehen auf ORF Sport+. Für Maierhofer könnte es das erste von mehreren Football-Kapiteln werden. In einem Stadion, das er aus Fußballzeiten nur allzu gut kennt. Nur diesmal in Violett statt Grün.