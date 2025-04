Felix Gall kämpft in Heimat um Podium bei Alpen-Rundfahrt

Felix Gall liegt nach der dritten Etappe der Tour of the Alps auf Rang fünf. Der Osttiroler will bei den Heim-Etappen in Sillian und Lienz aufs Podium fahren.

Felix Gall positionierte sich bei der Tour of the Alps als Anwärter auf das Gesamtpodium. Der Decathlon-Fahrer kam am Mittwoch auf der 145,5 km langen Etappe von Sterzing nach Innichen mit dem Favoritenfeld ins Ziel und liegt nun mit 45 Sekunden Rückstand auf Rang fünf. Knappe Zeitabstände Marco Frigo gewann die Etappe nach Solofahrt vor Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) und Derek Gee (Israel). Gall erreichte das Ziel mit 19 Sekunden Rückstand auf den Italiener. Gesamtführender bleibt Michael Storer (Tudor) mit 41 Sekunden Vorsprung auf Galls Teamkollegen Paul Seixas. Heimspiel als Chance Am Donnerstag folgt die 159,2 km lange Etappe von Sillian nach Obertilliach. Die Entscheidung fällt am Freitag auf der 112,2 km langen Schlussetappe rund um Lienz - in Galls Heimat Osttirol. Der 26-Jährige will dort den entscheidenden Angriff wagen. Enges Favoritenfeld Jai Hindley liegt als Vierter zeitgleich mit Gall. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) teilt sich mit Seixas den zweiten Gesamtrang. Die engen Zeitabstände versprechen spannende Duelle in den Alpen.