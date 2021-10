Golf: Straka in Japan abgeschlagen

Der 28-Jährige verpasste die Chance sich ins Spitzenfeld zu spielen.

Golfprofi Sepp Straka ist am dritten Tag der Zozo Championship in Chiba in Japan mit einer 76er-Runde um 14 Plätze auf Rang 72 zurückgefallen. Auf der "front nine" war der 28-Jährige am Samstag mit gleich drei Doppel-Bogeys ziemlich von der Rolle, diese sechs Schläge über Par war auch sein Endergebnis am "moving day". Es führt weiter der Japaner Hideki Matsuyama - einen Schlag vor dem US-Amerikaner Cameron Tringale, und gleich 20 vor Straka.