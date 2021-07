Wiesberger holte in Schlussrunde auf

Der Sieg bei den Scottish Open ging im Stechen an den Australier Min Woo Lee - Bernd Wiesberger holte nach starkem Finish noch Platz 26.

Golfprofi Bernd Wiesberger hat am Schlusstag der Scottish Open mit einer 66er-Runde von fünf unter Par doch noch Selbstvertrauen für die British Open getankt. Dem nach drei mäßigen Tagen nur auf Platz 48 gelegenen Burgenländer glückten am Sonntag ein Eagle und sechs Birdies, er musste aber auch drei Bogeys hinnehmen. Damit machte Wiesberger 22 Positionen gut und war mit insgesamt zehn unter Par vier Schläge von den Top Ten entfernt.



Den Sieg beim stark besetzten Rolex-Serien-Event der Europa-Tour sicherte sich im Stechen eines nach dem letzten Loch mit 18 unter Par gleichauf gelegenen Trios der Australier Min Woo Lee. Matthias Schwab hatte als 129. den Cut nach zwei Runden deutlich verpasst, der Steirer tritt ab Donnerstag wie Wiesberger bei den British Open im englischen Kent an. Ihre dortige Teilnahme absagen mussten Hideki Matsuyama und Bubba Watson. Der Masters-Sieger aus Japan hat nach seinem ersten Coronabefund am 2. Juli weitere positive Tests abgegeben. Der US-Amerikaner Watson kann als direkte Kontaktperson eines Infizierten nicht zum Major-Turnier reisen.