Gunners sweepen Eisenstadt – Basketballkrone bleibt in Oberwart

Die Oberwart Gunners sind zum vierten Mal österreichischer Basketball-Meister. Mit einem 75:67 gegen Eisenstadt gewannen sie am Montag auch das dritte Finalspiel – und blieben im gesamten Play-off ungeschlagen.

Die Oberwart Gunners haben in der Basketball Superliga Geschichte geschrieben. Mit dem 75:67-Heimsieg am Montag gegen die Nord Dragonz aus Eisenstadt beendeten sie das Finale mit einem 3:0-Sweep und holten sich ungeschlagen den Titel. Die Gunners gewannen alle neun Spiele der Play-offs – das gelang in der BSL zuvor noch keinem Team.

Erstmals Titel verteidigt

Der vierte Meistertitel nach 2011, 2016 und 2024 bedeutet für die Oberwarter auch die erste erfolgreiche Titelverteidigung. Kapitän Sebastian Käferle sagte: „Wir waren, wie in den ganzen Play-offs, das konstantere, das solidere, das fokussiertere Team und das war auch heute wieder ausschlaggebend.“

Erstes rein burgenländisches Finale

Zum ersten Mal standen sich zwei burgenländische Klubs im Finale gegenüber. Für die Nord Dragonz, die erst seit 2022 in der höchsten Spielklasse vertreten sind, ist der Vizemeistertitel der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Trainer Felix Jambor sagte im ORF: „Heute tut es unheimlich weh, mit ein paar Tagen Abstand werden wir die Saison aber als sehr positiv und erfolgreich sehen.“

Frühe Führung, frühe Entscheidung

Vor 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauern startete Oberwart stark, führte früh mit 11:1 und gewann das erste Viertel 20:12. Eisenstadt verlor in der Anfangsphase Sead Hadzifejzovich, der nach einem Foul an Käferle ausgeschlossen wurde (9.). Zur Halbzeit lagen die Gunners mit 16 Punkten voran.Eisenstadt verkürzte im dritten Viertel den Rückstand auf neun Punkte, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. „Großen Respekt an Oberwart. Über die drei Spiele und auch heute waren sie die abgeklärtere Mannschaft“, sagte Jambor. „Sie haben es geschafft, immer die Kontrolle zu behalten, wenn es nötig war.“