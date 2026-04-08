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Matchball abgewehrt!

Halbfinal-Krimi: Linz erzwingt Spiel 4 gegen den UVC Graz

08.04.26, 23:38
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Die Volleyballerinnen von Linz/Steg geben sich noch nicht geschlagen. Der Grunddurchgangssieger feierte am Mittwoch einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen den UVC Graz und verkürzte in der Halbfinal-Serie.

Nach zwei bitteren Niederlagen zum Auftakt der "best of five"-Serie stand Linz/Steg am Mittwoch bereits mit dem Rücken zur Wand. Doch vor heimischem Publikum zeigten die Oberösterreicherinnen Nervenstärke und setzten sich mit 3:1 (24,18,-23,21) gegen die Murstädterinnen durch. Damit wehrten sie den ersten Matchball der Grazerinnen erfolgreich ab.

Kampfansage nach Fehlstart

Die ersten beiden Partien der Serie waren mit 1:3 und 2:3 noch an den UVC Graz gegangen. Diesmal behielt Linz in den entscheidenden Phasen die Oberhand, vor allem im knappen ersten Satz (26:24) und im vierten Durchgang, der den Sieg fixierte. Damit steht es in der Gesamtwertung nur noch 1:2 aus Sicht der Linzerinnen.

Entscheidung rückt näher

Partie Nummer vier steigt am Sonntag, 12. April, 18:30 Uhr in Graz. Während Linz/Steg dort den Ausgleich in der Serie erzwingen will, wartet Titelverteidiger Sokol/Post bereits entspannt auf seinen Gegner. Die Wienerinnen stehen nach ihrem souveränen Durchmarsch bereits als erster Finalist der Austrian Volley League fest.

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