Handballer bei EM 26 gegen Deutschland und Spanien

Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation zum Abschied von Teamchef Alex Pajovic erfuhren unsere Handballer die Gruppengegner für die Endrunde 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen. Dabei kommt es faustdick.

Österreichs Gegner bei der EM vom 15. Jänner bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen in Gruppe A sind Deutschland, Spanien und Serbien. Das hat die Auslosung am Donnerstag in Herning ergeben. In Herning werden auch die Partien dieser Gruppe ausgetragen. Die ÖHB-Männer hatten am vergangenen Sonntag in Graz mit einem 34:33 gegen die Schweiz beim Abschied von Teamchef Ales Pajovic das EM-Ticket gelöst.

Österreich mit Neo-Romero gegen Spanien

In der EM-Quali war es auch gegen Deutschland gegangen, die Matches endeten 26:26 (heim) und 26:31 (auswärts). Brisant ist auch das Duell gegen Ex-Weltmeister Spanien, dem Heimatland von Neo-Teamchef Iker Romero.

Für das heimische Team ist es die fünfte EM-Teilnahme in Folge, zuletzt reichte es 2024 zu Rang acht.