Endiorass Kingley
© Gepa

Sprungfinale

Historisch! Kingley mit Rekord im WM-Dreisprungfinale

17.09.25, 13:35 | Aktualisiert: 17.09.25, 18:45
Teilen

Endiorass Kingley hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio mit der Einstellung des österreichischen Rekords von 16,85 Metern das Dreisprung-Finale erreicht. Der Oberösterreicher ist der erste Österreicher in einem WM-Sprungfinale seit 1991. 

Endiorass Kingley sorgte bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio für einen historischen Erfolg. Der 23-jährige Oberösterreicher egalisierte im zweiten Qualifikationsversuch mit 16,85 Metern seinen eigenen österreichischen Rekord und erreichte als Elftbester das Finale.

Emotionale Reaktion des Athleten

"Es ist einfach nur geil", jubelte Kingley nach der Qualifikation. Beim ersten Sprung (16,58 m) habe es ihn noch "verdreht", aber der zweite Versuch sei "genial" gewesen. Sein Ziel war das Finale, das er nun am Freitag (13.50 Uhr MESZ) in Angriff nehmen wird.

Historische Einordnung

Kingley ist der erste österreichische Athlet in einem WM-Sprungfinale seit Hermann Fehringer 1991 in Tokio. Nur zwei Athleten übertrafen die Qualifikationsweite, was Kingleys Leistung zusätzlich unterstreicht.

