Simon Bucher steht mit OSV-Rekord im WM-Finale

Simon Bucher hat bei der Schwimm-WM in Singapur das Finale über 100 m Delfin erreicht. Mit 50,88 Sekunden stellte er einen neuen österreichischen Rekord auf und blieb erstmals unter 51.

Simon Bucher steht im Finale über 100 m Delfin bei der Langbahn-WM in Singapur. Der 25-jährige Tiroler schwamm im Semifinale in 50,88 Sekunden und unterbot damit seine eigene nationale Bestmarke. Bereits im Vorlauf hatte er den österreichischen Rekord auf 51,16 Sekunden gedrückt. Das Finale steigt am Samstag (13.43 Uhr MESZ).

Rekord und Erlösung

„Ich bin sehr geflashed“, sagte Bucher. „Es war das große Ziel, endlich unter 51 zu schwimmen.“ Der Semifinallauf sei nahezu optimal verlaufen. Für den Olympia-Finalisten bedeutet das auch eine emotionale Wiedergutmachung nach zuvor verpassten Großfinals. Mit einer weiteren Zeit unter 51 wäre Bucher „voll zufrieden“.

Starke erste Bahn, knappes Rennen

Bucher hatte vor allem an seiner Auftaktphase gearbeitet. In seinem Semifinallauf wendete er als Dritter und hielt auch auf der zweiten Bahn mit. Am Ende wurde er Achter, nur fünf Hundertstel hinter Rang sechs und acht Hundertstel vor Platz neun. Eine Medaille scheint angesichts des Rückstands auf die Spitze unrealistisch – Maxime Grousset war über sechs Zehntel schneller.

Sprint-Aus für Gigler und Berger

Heiko Gigler verpasste über 50 m Kraul mit 22,12 Sekunden die Semifinals um 21 Hundertstel. Julia Berger kam über 50 m Delfin in 26,39 Sekunden auf Rang 24. Beide treten an den Folgetagen erneut an.

Europarekord und weitere Sieger

Hubert Kos gewann das Rückenduell in Europarekordzeit von 1:53,19 Minuten. Über 200 m Brust setzte sich Qin Haiyang durch, bei den Frauen siegte Kate Douglass. Die 100 m Kraul gingen an Marrit Steenbergen, Großbritannien holte Staffelgold über 4 × 200 m Kraul.

Ergebnisse vom Freitag:

Männer:

Semifinale 100 m Delfin:

1. Noe Ponti (SUI) 50,18 Sek.

8. Simon Bucher (AUT) 50,88 (öst. Rekord)

Finali:

200 m Rücken: 1. Hubert Kos (HUN) 1:53,19 Min (Europarekord)

200 m Brust: 1. Qin Haiyang (CHN) 2:07,41 Min.

Frauen:

100 m Kraul: 1. Marrit Steenbergen (NED) 52,55 Sek.

200 m Brust: 1. Kate Douglass (USA) 2:18,50 Min.

Das Männer-Finale steigt am Samstag (13.43 Uhr MESZ).