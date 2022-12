Hockey-Herren nach Sieg gegen Deutschland im EM-Finale

Österreichs Hockey-Männer haben sich vorzeitig einen Platz im Finale bei der Hallen-Europameisterschaft in Hamburg gesichert.

Das ÖHV-Team besiegte am Samstag Gastgeber und Titelverteidiger Deutschland mit 7:6 (3:2) und feierte den vierten Sieg im vierten Spiel. Die Österreicher können vor der abschließenden Vorrundenpartie gegen die Niederlande (19.30 Uhr) nicht mehr von Platz eins verdrängt werden und bestreiten am Sonntag das Endspiel (14.00 Uhr/live ORF Sport +).

Rot-weiß-rot drehte in der Partie gegen die Deutschen im Schlussviertel einen 3:5-Rückstand noch in einen knappen Sieg. Michael Körper erzielte vier Treffer, darunter jenen zum 7:6. Der Topscorer hält nun schon bei 14 Toren. Die ÖHV-Frauen spielen am Samstagnachmittag (14.10 Uhr) gegen die Ukraine um EM-Bronze.