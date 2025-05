Horrorsturz - Österreichs Neo-Radprofilady schafft es blutend ins Ziel

Die Tirolerin Mona Mitterwallner (23) war bei ihrem ersten Auftritt auf der ganz großen Straßenrad-Profibühne in einen schweren Sturz verwickelt.

Es passierte am Dienstag auf der 3. Etappe der Vuelta España: Mitterwallner, die erstmals eine der großen Landesrundfahrten in Angriff nimmt, stürzte knapp 20 km vor dem Ziel schwer. Die 23-Jährige zog sich dabei Aufschürfungen im Gesicht zu, eine Gehirnerschütterung wurde anschließend noch abgeklärt. Als Vorvorletzte und mit etwa viereinhalb Minuten Rückstand auf die Siegerin erreichte die Straßenrad-Einsteigerin das Ziel in Huesca.

Vuelta-Fortsetzung für Mitterwallner fraglich

Ob sie am Mittwoch zur 4. Vuelta-Etappe antreten kann, steht noch nicht fest.

Mitterwallner betritt dieser Tage in Spanien Neuland. Die Mountainbike-Olympiateilnehmerin und Marathonweltmeisterin, die seit dieser Saison für das World-Tour-Team Human Powered Health auf der Straße antritt, will den besten Bergfahrerinnen der Welt Paroli bieten.